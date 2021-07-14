В Крыму на территории молельного дома разбили плантацию конопли.

В Крыму возле молельного дома разбили плантацию конопли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в Нижнегорском районе.

Некоторое время назад администрация села Дрофино передала участок земли с религиозной постройкой в безвозмездное пользование муфтияту. В здании открыли молельный дом, рядом разбили сад, ухаживать за которым вызвался пенсионер-инвалид.

В этом саду и нашли плантацию конопли. Пытался ли садовод таким образом отпугнуть вредителей, культивировал растение с какой-то другой целью или сорняк разросся случайно – сейчас это выясняет полиция. Власти назвали происходящее «очень некрасивой ситуацией».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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