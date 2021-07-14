В Крыму отмечается небывалый подъем заболеваемости ОРВИ

В Крыму отмечается высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

«Впервые за 20 лет эпидпорог по ОРВИ превышен в июле», – сообщила сегодня глава территориального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, подчеркнув, что столь высокий уровень заболеваемости напрямую связан с распространением коронавируса.

По ее словам, в РК и Севастополе доминирует индийский штамм «Дельта». Он отличается высокой контагиозностью, начинается с проявления ОРВИ, имеет более короткий инкубационный период и более быстрые темпы ухудшения состояния при тяжелом течении заболевания.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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