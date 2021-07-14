Предприниматели Крыма отказываются договариваться с властями и безбожно нарушают антиковидные ограничения

Крымские предприниматели, работающие в сфере общественного питания, надеются на послабление антиковидных ограничений, но категорически отказываются выполнять условия, выдвинутые властями республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов заявил, что крымский общепит сможет работать круглосуточно, если выполнит два условия – 100% вакцинация сотрудников и допуск сотрудников Роспотребнадзора к камерам видеонаблюдения заведения (если таких камер нет, их нужно установить).

Принять такие условия согласись предприниматели (и то не все) лишь в трех муниципалитетах. Остальные согласились вакцинировать сотрудников (тем более что работодателю это ничего не стоит), но категорически отказались делиться записями камер с властями.

Аксенов заявил, что позиция предпринимателей ясна: при допуске к камерам сразу станет понятно, кто и в каких масштабах увиливает от налогов. Но требование не отозвал, пообещав не передавать записи в налоговую.

Между тем, число нарушителей запрета на работу в ночное время, особенно в курортных городах о поселках, не снижается. Так, в Коктебеле никак не могут справиться с караоке на набережной: республиканские чиновники все еще надеются на «правильную реакцию» властей Феодосии, но те как-то не торопятся.

Масса нарушений выявлена в Евпатории: там заведения не закрываются даже после прихода контролеров. А в Судаке число нарушителей, работающих по ночам, за неделю и вовсе выросло в 2 раза, а контролирующая активность местной администрации, наоборот, сократилась. Ни власти, ни полиция не предпринимают никаких мер даже после трех протоколов, составленных на одно и то же заведение.

При этом в Евпатории заболеваемость выросла в 1,5 раза, а в Судаке фиксируются самые высокие в Крыму темпы прироста.

Глава Крыма Сергей Аксенов в очередной раз пригрозил вялым главам муниципалитетов «кадровыми решениями», а нарушителям публичным порицанием. Правда, дал поручение своим подчиненным не продлевать наглецам аренду и разрешение на аренду, а там, где можно, аннулировать действующие соглашения. И «перекрыть кислород» учредителям этих заведений, чтобы они не смогли продолжить работу под новой вывеской.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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