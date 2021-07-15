Крым продолжает бить собственные рекорды по заболеваемости коронавирусом: за минувшие сутки зарегистрирован 381 новый случай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 301 выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 9 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 53 тысячи 559 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 624 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.07.21

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