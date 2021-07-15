В одном из самых популярных курортных поселков Крыма после месячного перерыва открывают пляжи

В одном из самых популярных курортных поселков Ялты после месячного перерыва открывают пляжи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время наводнения 18 июня и последующих ливней более всего пострадал поселок Кореиз. Бурные потоки воды, шедшие с гор, несли собой мусор и камни, размывали дороги, сносили дома. Вся эта грязь ушла в акваторию нижней части поселка – курортного Мисхора.

В первые дни после потопа Роспотребнадзор выявил там существенное загрязнение волы и запретил купаться.

Три последние пробы, взятые на днях, показали, что море в этой части отвечает требованиям СанПина.

Поэтому администрация Ялты приняла решение об открытии с сегодняшнего дня пляжей «Белоруссия», «Мисхорский», «Дюльбер – отделение №1», «Дюльбер – отделение №3», «Санаторий «Мисхор»», «Санаторий «Ай-Петри»», «Актер Мисхорское отделение», «Русалка-1» и «Русалка-2».

На данным момент в Большой Ялте закрыты для купания всего 7 пляжей. Все они расположены в центральной части города: «Солнечный», «Солнечный-2», «Солнечный-3», «Красотель» («Левант»), «Бегущая по волнам» («Опера Прима»), «Приморский» и пляж отеля «Ореанда».

«Как только закончим расчистку русла «Водопадной» и вода будет соответствовать нормам СанПин, откроем и их», – сообщила глава города Янина Павленко.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 15.07.21

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