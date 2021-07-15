В Крыму ребенок получил тяжелые травмы на детской площадке

В Симферополе 6-летний ребенок травмировался на детской площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчик гулял детском комплексе на улице Героев Сталинграда. На одной из конструкций не было ограждения, и ребенок упал с 1,5 метровой высоты. Его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «перелом свода и основания черепа».

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Следственного комитета.

«Проводится проверка на предмет наличия в действиях круга лиц признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, – сообщили в ведомстве. – Органами следствия будут тщательным образом проверены действия лиц, ответственных за установку и монтаж детского комплекса, должностных лиц, принимавших данную работу, и тех, кто является ответственным за содержание и обслуживание объекта».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.07.21

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