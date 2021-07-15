В Крыму нашли «капсулу времени» с посланием от воинственных дикарей

Туристы нашли в Крыму «капсулу времени».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грязную бутылку с запиской внутри обнаружили в кустах недалеко от одного из городских пляжей (возможно, бутылку принесло во время июньских ливней). В ней оказалось послание из 1969 года.

«Эта бумага свидетельствует о том, что на этом месте жили три дикаря. С этого дня они обязуются приезжать сюда, т.е. на это место, до конца своей жизни. Аминь!" – написано в записке. Авторы послания указали свои фамилии с инициалами, поставили подписи и уточнили, что отдыхали «на этом месте» с 16 по 30 июля 1969 года.

Кстати, «дикари» были довольно воинственными: в записке они предупредили, что «по этой бумаге» выгонят любого, кто окажется на их месте, «невзирая на личность».

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 15.07.21

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