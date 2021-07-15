Крымчанин вынужден 6 лет жить без электричества по вине энергетиков

Житель Ялты вынужден 6 лет обходиться без электричества по вине ГУП «Крымэнерго».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина заключил с предприятием договор на подключение еще в 2015 году. Срок первого соглашения истек, но ГУП свои обязательства не выполнил.
Пришлось заключать второй договор, но и он истек, а электричество не появилось. Мужчина предъявил «Крымэнерго» претензии. Там сначала заверили, что работы ведутся, а потом заявили, что для выполнения заявки нет ни сил, ни средств.
Ялтинец начал жаловаться во всевозможные органы, и ему пообещали, что проведут электроэнергию до ноября 2020 года. Но ее нет до сих пор.
«Сейчас у компании новая причина: администрация города не согласовывает работы, и сделать она ничего не может, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – И да – трансформаторная подстанция находится в 100 метрах от дома заявителя».
Видео telegram-канал «Mash на волне»
Ялта, Олег Яковенко
Ялта. Другие новости 15.07.21
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