Двойной отмыв на очистных: правительство Крыма выдает миллиардный аванс малоизвестной компании

Крымское правительство решило выдать миллиардный аванс малоизвестной компании за чужую работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», факт, что канализационные очистные сооружения (КОС) Крыма нуждаются в срочной реконструкции, а глубоководные выпуски канализации в море (где они есть) – в неотложном ремонте, был зафиксирован еще в 2014 году, в самой первой версии программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя (тогда еще до 2020 года).

Обновление КОС должно было коснуться практически всего крымского побережья – от Евпатории до Феодосии. На проектирование и последующие строительно-монтажные работы в рамках программы в течение прошедших лет выделялись большие деньги.

К примеру, в 2017 году для южнобережного поселка Партенит (Большая Алушта) был проведен конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Капитальный ремонт глубоководного выпуска КОС п. Партенит». Победило с предложением выполнить проект за 6 млн 324 тыс руб ООО Аргент-альянс из подмосковного города Одинцово.

Когда проект был готов, в 2019 году провели следующий тендер – на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт глубоководного выпуска КОС п. Партенит». Работы за 70 млн 292 тыс руб подрядился выполнить ООО «Тандем проект» из Балашихи. Он получил 7 млн руб аванса, завершить работу требовалось в декабре 2020 года.



27 мая 2021 года появилась информация: эксперты проверили ход работ и выяснили некоторые недочеты в работе «Тандем проекта». Необходимо «заменить два самых поврежденных участка и локально отремонтировать остальные, ликвидировать провисы трубопровода, удалить посторонние предметы вдоль выпуска, установить дополнительные пригрузы и устроить рассеиватель в водовыпуске, а также опрессовать трубу и проверить ее герметичность». С подрядчиком было заключено дополнительное соглашение, срок сдачи работ передвинулся на август 2021.

Однако, судя по информации с сайта госзакупок, «Тандем проекту» уже было выплачено 63 млн 313 тыс руб. Это же ООО получило за работы на глубоководных выпусков КОС в Форосе тремя траншами 95 млн 502 тыс руб. Заказчиками в тот период выступали ГУП «Вода Крыма» и ГУП «Водоканал ЮБК».

7 июля нынешнего года представитель подрядчика сообщила журналистам, что в Форосе «сейчас освоен лимит на 16%, и в этом году мы постараемся и планируем освоить все виды работ», работы по капремонту КОС идут в посёлке Симеиз тоже успешно продвигаются».

То есть к лету этого года ничего не сделали. Что именно течет в море этим летом – никто не знает, катастрофические ливни помогли завуалировать стоки.

Однако глава Крыма Сергей Аксёнов не стал дожидаться окончания работ на КОС. С начала 2021 года он издал ряд специальных распоряжений. Например, № 567-рг «Об определении единственного подрядчика по выполнению проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Реконструкция КОС пгт. Партенит». Стоимость работ выросла до 949 млн 708 тыс, причем они тоже состоят из двух частей: проектно-изыскательские работ оценены в 30 млн 248 тыс руб, строительно-монтажные – в 919 млн 461 тыс. Единственным подрядчиком (то есть без конкурса) назначено Общество с ограниченной ответственностью «Региональная строительная компания –Юг» (ИНН 9102235199, Симферополь). При этом Аксёнов ссылается на необходимость обеспечения реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года»

Всего было подписано 10 подобных распоряжений. «РСК-Юг» без конкурса назначена на реконструкции КОС «Ялта» в поселке Отрадное – за 8 млрд 98 млн руб, КОС на мысе Ильи в Феодосии – оценены в 4 млрд 466 млн руб. Кроме упомянутых, еще заключены контракты по реконструкции КОС Санаторное (Евпатория), Алушта, Морское, Приморский, Симеиз, Гурзуф.

Всего компания таким образом получила подрядов только на канализационных проектах на 23 млрд 674 млн руб – мелочи в виде детсадов пропускаем. Ранее стало известно, что «РСК-Юг» строит и очистные сооружения в Коктебеле. Там к началу текущего курортного сезона ею было выполнено только 10% работ.

Все распоряжения однотипны – срок сдачи большинства объектов – 31 декабря 2024 года, авансовый платеж по контрактам составляет 0,5% от его цены. Обязанность единственного подрядчика выполнить работы по контракту собственными силами в объеме не менее 25%. Заказчиком по всем КОС выступает ГКУ «Инвестстрой РК». Подробности неизвестны: поскольку нет конкурса, в открытом доступе нет и конкурсной документации.

Пока, по информации из реестра госконтрактов, за КОС Фороса, например, заплачено 4 млн 600 тыс руб аванса.

Компания «РСК-Юг» с уставным капиталом 7 млн руб до недавних пор ничем себя не проявляла. В 2019 году имела оборот менее 18 млн руб. В 2020, став «фаворитом» главы Крыма, резко увеличила их до 1 млрд 141 млн руб. С июня этого года ее директором назначен Антон Макуховский, до недавнего времени – прораб негромкой симферопольской строительной компании.

«РСК-Юг» «растет» из Москвы, в ее корнях – одноименная строительная компания и люди с простыми фамилиями: Сакун, Шарипов, Басины…

Но в этой мутной истории с двойными заказами (или двойным дном) есть еще одна изюминка – свеженькие распоряжения совмина Крыма с номерами от № 894-р до 897-р. В них речь идет об упомянутых госконтрактах по объектам «Реконструкция КОС» в Форосе, Алуште, Морском и засекреченных КОС в Кацивели. В документах прямо указывается: «по достижении договоренности внести в Контракт изменения в части увеличения размера аванса до 30 % от цены Контракта».

То есть кому-то (подписавшему распоряжения главе крымского правительства Юрию Гоцанюку?) срочно понадобилось избавиться от нескольких миллиардов рублей, выделенных из бюджета РФ. В лучшем случае – для доклада об успешном освоении денег, выделенных на Программу соцэконмразвития.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 15.07.21

В Крыму разгорелся очередной скандал, связанный с незаконной продажей побережья. / Крымчанин вынужден 6 лет жить без электричества по вине энергетиков. / Верховная Рада Украины одобрила отставку главы МВД. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»