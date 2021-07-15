В Крыму разгорелся очередной скандал, связанный с незаконной продажей побережья

В Крыму задержали председателя дачного кооператива, подозреваемого в незаконном сборе денег и торговле землей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разогрелся в селе Поповка Сакского района.

По данным полиции, председатель дачно-лодочный кооператив «Нептун» незаконно взимал деньги с членов кооператива, а также продавал участки, принадлежавшие кооперативу, «на сторону».

«Пять гектаров земли захвачены на побережье, и никто не видел – ни глава администрации, ни должностные лица – никто ничего не знает, всем до лампочки», – возмутился сегодня глава РК Сергей Аксенов.

Напомним, ранее он отправил в отставку главу Сакского района Михаила Слободяника. Одной из причин увольнения стала бесконтрольная продажа земли.

«Сакский район застроен по побережью, уничтожен, – заявил Аксенов. – Уничтожение – по-другому сказать не могу».

Саки, Олег Яковенко

Саки. Другие новости 15.07.21

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