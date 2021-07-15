Жителю Кубани придется отвечать за порчу крымского леса

Жителю Кубани придется отвечать в суде за порчу крымского леса.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, мужчина приехал на полуостров из Краснодарского края, чтобы подзаработать. Устроился бульдозеристом. В одну из смен сбился с маршрута и решил срезать путь до базы через лес.

Просека довольно быстро сузилась до тропинки, и мужчина снес бульдозером 59 деревьев – вязы, грабы, дубы, рябины и сосны, а также 14 кустарников. Нанесенный республике ущерб оценили в 450 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, если эти деяния совершены в особо крупном размере). Бульдозеристу, помимо возмещения ущерба, грозит до 7 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.07.21

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