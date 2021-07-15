В Киеве заявили о гибели украинского кинематографа без русского языка

Украинские сценаристы не могут писать на мове хорошие тексты для кинофильмов, а актёры не хотят играть роли на украинском языке.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе проходящего в Киеве форума «Украина 30» заявил директор украинских телеканалов «НЛО» и «Indigo» Иван Букреев.
Другой проблемой, по словам эксперта, является полное отсутствие на Украине собственных подготовительных учебных заведений и творческих мастерских в сфере киноиндустрии.
«Я говорю о развитии индустрии (киноиндустрии), потому что кинопроизводители и каналы скажут – у нас есть университет, но у нас нет киношкол, у нас колледжей, которые готовят специалистов на протяжении двух-трёх лет, в отрасли нет, а это большой слой специалистов, которые обучаются практически на площадке, никто их не учит…
Много сценаристов, которые работают в киноиндустрии, они не пишут. Вопрос не в том, что они не знают украинский язык, они его знают, но писать именно на таком уровне, как они могут на русском языке, – на украинском они не могут... Не все актеры хотят играть в сериалах на натуральном украинском», – приводит слова Букреева «ПолитНавигатор».
Отметим, что проблемы во всех сферах украинской культуры начались после введения подписанного Зеленским закона о тотальной украинизации, обязывающего использовать исключительно государственный язык.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 15.07.21
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