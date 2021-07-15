«В финансировании отказать» – на Украине отправили в утиль «режиссёра» Сенцова

Госкино Украины прекратило сотрудничество с режиссёром Олегом Сенцовым, осуждённым в России за терроризм и освобождённым позже в рамках обмена пленными. Причина – полное отсутствие зрительского интереса к его фильмам, произведённым на государственные деньги.

Однако сам «режиссёр» заявляет о «политической мести» со стороны администрации Зеленского за его открытую поддержку экс-президента Украины Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом экс-террорист рассказал на своей странице в Фейсбуке.

По словам Сенцова, его новую кинокартину «Кай» не допустили даже на предварительный отбор. Между тем, он рассчитывал получить на неё госфинансирование. Ранее Госкино Украины выделило режиссёру в общей сложности 1 млн 300 тыс долларов на производство фильмов «Носорог» и «Номера», которые оглушительно провалились в прокате.

«Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российской тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими.

Но когда тебя снимают с конкурса не за слабый сценарий, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших», – пожаловался режиссёр.

Виновником своей опалы он назвал Офис украинского президента и лично главу администрации Андрея Ермака.

«Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально – это реакция на мою критику власти, поддержку преследуемых активистов и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря – отказ лизать задницы. Это попытка указать место», – возмущённо добавил Сенцов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.07.21

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