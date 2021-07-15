На правительство Крыма совершено кибернападение

На правительство Крыма напали хакеры. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сайты республиканских органов власти подверглись массированной DoS-атаке. Были закрыт доступ к порталам кабмина РК и министерств.

В данный момент сайты возобновили работу.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.07.21

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