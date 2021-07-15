В Крым пришла аномальная жара

В Крыму ожидается аномальный зной: уже сегодня столбики термометров поднимутся до +35. Дальше будет жарче.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16-20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.
Так, днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до +36, а в первые дни следующей недели – до +38.
16 – 18 июля в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.
Осадков не прогнозируется.
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 15.07.21
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