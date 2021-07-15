В Крым пришла аномальная жара

В Крыму ожидается аномальный зной: уже сегодня столбики термометров поднимутся до +35. Дальше будет жарче.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16-20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

Так, днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до +36, а в первые дни следующей недели – до +38.

16 – 18 июля в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность.

Осадков не прогнозируется.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 15.07.21

На правительство Крыма совершено кибернападение. / Жителю Кубани придется отвечать за порчу крымского леса. / «В финансировании отказать» – на Украине отправили в утиль «режиссёра» Сенцова. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»