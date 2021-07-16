Суточная выявляемость коронавируса в Крыму приблизилась к 400

В Крыму за сутки зарегистрировано 394 новых случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 281 выявлен при обращении за медицинской помощью, 107 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 больных приехали из-за границы. От инфекции 7 умерли человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 53 тысячи 953 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 631 крымчанин.

Симферополь, Июль, Лиана Макоба

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