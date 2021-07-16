«За чей счет банкет?» В Крыму начали принимать на компенсацию заявки от владельцев утонувших авто

В Крыму начался прием заявок на компенсацию ущерба тем, чьи автотранспортные средства пострадали в результате июньских наводнений.



«Размер благотворительной помощи определяется исходя из анализа экономической целесообразности проведения ремонтно-восстановительных работ и рыночной стоимости автотранспортного средства, – сообщил глава РК Сергей Аксенов. – Если у автомобиля несколько владельцев, право на получение помощи реализуется однократно одним из владельцев.



В случае если рыночная стоимость машины не превышает 300 тысяч рублей, выплата благотворительной помощи осуществляется в размере 100% от суммы ущерба. Если стоимость больше 300 тысяч, компенсация составит 40% от суммы ущерба.



Для получения благотворительной помощи владельцу автотранспортного средства необходимо подать заявление, приложив следующие документы: копию документа, удостоверяющего личность; копию документа, подтверждающего право владения транспортным средством, в случае если заявление подает не собственник машины; копию паспорта транспортного средства (ПТС); копию свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС); копию договора страхования автомобиля КАСКО (при наличии).



Подать заявление можно по следующим адресам: Симферополь, улица Севастопольская 20А; Ялта, улица Маршака 6, третий этаж, помещение № 5; Керчь, улица Кирова 15.



Заявления и документы, поступившие после 10 августа 2021 года, рассматриваться не будут».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», далеко не все оценили этот «аттракцион невиданной щедрости»: учитывая, что ущерб крымских автомобилистов оценили более чем в 400 млн рублей, некоторые интересуются, за чей счет банкет.

«Сергей Валерьевич вы создаете опасный прецедент. Об угрозе затопления население было проинформировано заранее. Многие авто в центре города были припаркованы с нарушением ПДД, – пишут крымчане на страницах главы республики в соцсетях. – Если в результате штормового ветра вам на авто упадет дерево (не сухостой, не гнилое, вы никогда в суде не получите компенсацию от коммунальщиков. В Ростове от града пострадало много авто, никто не получил компенсацию. Простой популизм от власти перед выборами ГД».

Одни противники идеи компенсации отмечают, что подобная благотворительность из бюджета, то есть за счет налогоплательщиков, противоречит действующему законодательству. Другие предлагают: «Вместо денег выдать по Daewoo Matiz в максимальной комплектации: и дороги разгрузятся, и у людей транспорт будет».

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 16.07.21

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