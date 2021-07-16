На черноморских курортах отдыхающие начали драться за место на пляже (ВИДЕО)

На черноморских курортах России так многолюдно, что отдыхающие начали биться за место у моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на самом популярном пляже Анапы «Высокий берег» дамы не поделили территорию и устроили драку. Сначала они выясняли отношения между собой, потом подтянулись мужчины. Пришлось вызывать полицию. Однако вмешательство стражей порядка разборки не остановило.

Дамы продолжили мутузить друг друга

Отметим, что «Высокий берег» находится в районе Малой бухты, где расположено большинство санаториев Анапы. Поэтому на пляже всегда многолюдно.

Обсуждая ситуацию, пользователи соцсетей отмечают, что практически вся прибрежная территория уставлена лежаками (за которые надо платить). Для тех, кто хочет отдохнуть бесплатно, оставлена узкая полоска у моря. «Конечно: людям лечь нигде», – объясняют происходящее наблюдатели.

Анапа, Игорь Юров

Анапа. Другие новости 16.07.21

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