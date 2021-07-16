В Крыму огромный валун рухнул на палатку туристов

В Балаклаве огромный валун рухнул на палатку туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на популярном пляже Васили. В это время там находилось много людей – и местных, и туристов.

Услышав страшный грохот, исходивший сверху, все дружно бросились в море.

«Всё в считанные минуты произошло, не успели сообразить, как в кино, – цитирует очевидцев telegram-канал Mash на волне. – Услышали сильный грохот и побежали в воду».

Оказалось, не зря: огромный валун скатился с расположенных выше пляжа скал и рухнул на палатку. В ней, к счастью, никого не было.

Отметим, что подобные происшествия здесь не редкость. Пляж Васили – то немногое, что осталось от Васильевской балки. Гибель природного объекта связывают с деятельностью Балаклавского рудоуправления: выброс отвала из карьера уничтожил заросли фисташки, можжевельника и груш, а также спровоцировал обвалы и оползни, достигающие воды.

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 16.07.21

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