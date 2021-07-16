Правительство РФ выделило еще сотни миллионов рублей на поиски пресной воды под Азовским морем

Правительство России выделило дополнительно 300 млн рублей для исследования запасов пресной воды под Азовским морем.

Как уже сообщал «Новый День», разведывательные работы по определению объемов и качества запасов пресной воды начались в Азовском море в мае.

Специалисты «Росгеологии» выдвинули предположение, что подрусловый сток рек в акваторию Азовского моря достигает 2 млрд кубометров в год. В этом случае ежегодно можно будет качать в Крым около 1 млрд кубов.

Предварительное научное обоснование должны были подготовить к 1 июля.

Однако туже в июне глава РК Сергей Аксенов, лоббирующий строительство в Крыму опреснительных установок, усомнился в перспективности этого проекта.

«Там вода какая-то есть, проблем ее достать нет. Вопрос в том, что, скорее всего, она имеет количество твердых частиц с превышением нормы и всего остального, – заявил он. – Минерализация высокая. А с высокой минерализацией что толку? Это очищать надо. Очистить в сутки миллион кубометров или два – это нереально».

Глава Крыма настаивает на том, что единственный выход для Крыма – это опреснители в Сакском районе и в Ялте.

Однако федеральные власти, похоже, не теряют надежды найти для полуострова более дешевые и эффективные питьевые источники.

Выделенные 300 млн рублей получит АО «Росгеология» на дистанционные геофизические исследования и бурение поисковых скважин.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.07.21

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