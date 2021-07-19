Крым претендует на роль главного курорта для постковидной реабилитации

Крым претендует на роль главного курорта страны для постковидной реабилитации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти республики заявляют, что намерены заняться разработкой программы реабилитации пациентов с поражением легких после COVID-19 и восстановлением здравниц легочного профиля.

«Климат южного берега, бриз, <…> подходят для восстановления после тяжелых поражений легких, и было бы преступлением не использовать возможности Крыма как именно легочного курорта для реабилитации постковидных больных со всей страны, – цитирует ТАСС советника главы Крыма Олега Крючкова. – Сейчас <…> прорабатываются вопросы использования этого опыта специалистов, которые еще остались, чтобы начать реабилитацию в крымских санаториях».

Отметим, что министр курортов и туризма РК Вадим Волченко еще в прошлом году заявлял, что республика готова заняться реабилитации переболевших ковидом, и министерство будет разрабатывать специальную программу. Однако эти планы так и остались планами.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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