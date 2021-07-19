Украинский генерал объявил о «конце эпохи Зеленского» уже осенью

Население Украины не выдержит дальнейшего обнищания, сопровождаемого беспрецедентным ростом коммунальных тарифов. Общество уже готово к радикальным действиям против власти президента Зеленского.

Недавняя замена влиятельного силовика, главы МВД Арсена Авакова на ставленника президентской администрации Дениса Монастырского лишь усугубит ситуацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

«Мы видим, что ситуация становится более напряженной – и социальная, и политическая, и ментальная в обществе. Осенью у нас будут новые выступления, во всех секторах – и региональные, и по отраслевым направлениям, и предпринимателей. И всё это будет, соответственно, притекать в столицу. И МВД при Монастырском не выполнит те функции, которые должно выполнить. Если пойдет репрессивным форматом, то будет Майдан.

Это будет огромная проблема, будет конец эпохи Зеленского. Посмотрите, как сегодня цены поднимаются. Газ уже вырос в пять раз. И это летом! Электроэнергию мы поднимаем в три раза. Все налоги на жильё – на дома, на земельные участки больше 10 соток – всё плати. Построил дом для семьи – плати», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского генерала.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.07.21

В Киеве признали нулевое влияние «Вашингтонской декларации» Байдена и Меркель на сохранение Украиной газового транзита. / Киев потребовал от Германии и США конкретики по «Северному потоку-2» и территориальной целостности Украины. / Господдержка не помогла сдержать цены: с августа хлеб в России подорожает. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»