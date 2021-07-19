Число инфицированных коронавирусом в Крыму превысило 55 тысяч

В Крыму за сутки зарегистрировано 405 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 359 выявлены при обращении за медицинской помощью, 42 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 6 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 55 тысяч 168 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 652 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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