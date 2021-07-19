В Севастополе продолжается рост заболеваемости коронавирусом: за минувшую неделю выявлено 868 заболевших, что на 5% больше показателей предыдущей семидневки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за минувшие сутки зарегистрировано 130 новых случаев – это самый высокий показатель за весь период эпидемии. От ковида скончались 2 человека (за неделю – 24).

Всего с начала пандемии в Севастополе зафиксировано 18 тысяч 907 инфицированых, жертвами ковида стали 800 человек. Летальность составляет 4,2%.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 19.07.21

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