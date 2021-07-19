Зеленский едет в Грузию записываться в антироссийское трио под патронажем ЕС

В Батуми сегодня встретятся президенты Грузии, Украины и Молдовы.

Владимир Зеленский, Саломе Зурабишвили и Майя Санду подпишут декларацию об учреждении «Ассоциированного трио», которое было создано Евросоюзом как новый формат взаимодействия ЕС со странами бывшего СССР в рамках «Восточного партнёрства».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба администрации Зеленского.

Зурабишвили, Санду и Зеленский встретятся с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и выслушают от него новые рекомендации Евросоюза. Всё это произойдёт на полях Батумской международной конференции под названием «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона».

Напомним, программа «Восточное партнёрство» была создана ЕС с целью экономического и политического отрыва бывших советских республик от России. Ранее программу покинули Азербайджан и Белоруссия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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