Крым и Севастополь находятся в числе отстающих по темпам антиковидной вакцинации в ЮФО

Крым и Севастополь находятся в числе отстающих по темпам антиковидной вакцинации в Южном федеральном округе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оба региона являются туристическими и демонстрируют высокие темпы роста заболеваемости коронавирусом. Однако прививочная кампания идет слишком медленно.

На сегодняшний день лидером по вакцинации в ЮФО является Астраханская область, где первый компонент получили 23,5% населения. Отметим, что власти региона не требуют обязательной вакцинации, тем не менее, в общероссийском рейтинге область занимает 19-е место по проценту вакцинированных.

Ростовская область с обязательной вакцинацией находится чуть ниже: 24 место в России и 21,8% получивших первую прививку. На третьем месте в ЮФО находится Волгоградская область (обязательная вакцинация введена только для госслужащих), на четвертом – Краснодарский край.

Севастополь расположился на 5 строчке в окружном рейтинге и 36 в федеральном. Первый компонент здесь получили 109 тысяч 67 человек, или 21,4% от официальной численности населения на 1 января 2021 года. Завершили вакцинацию 79 тысяч 716 горожан (15,6%).

В Крыму ситуация хуже: первую прививку поставили 19,7% крымчан. По этому показателю республика в федеральном рейтинге опустилась с 43 на 46 место. При этом министр здравоохранения РК Александр Остапенко еженедельно сообщает: растет число тех, кто на вторую прививку не явился.



Симферополь, Лиана Макоба



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