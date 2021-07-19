В Севастополе автомобиль сотрудника прокуратуры «раздели» прямо под окнами ведомства

У одного из руководителей прокуратуры Гагаринского района Севастополя с автомобиля сняли фонари.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», железный конь стоял под окнами прокуратуры, а его хозяин в это время находился где-то в другом месте.

«Сигнализация была включена, но это не помогло. Владелец был далеко от машины, вот сигнал и не прошел, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – В конце концов, он вернулся к автомобилю, увидел недостающие элементы, приуныл и пошел писать заяву. Скорее всего, ослепители тачек подготовились заранее – они знали, что хозяина не будет рядом и ловко избежали камер».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 19.07.21

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