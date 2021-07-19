Понаехали: Феодосия не справляется с жарой и наплывом туристов

Феодосия не справляется с жарой и наплывом туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в выходные центр города остался без воды, аварии постоянно происходят как на центральном водоводе, так и в локальных сетях. Периодически возникают проблемы с энергоснабжением: сети не выдерживают нагрузки из-за массового использования кондиционеров.

«Июль – традиционно самый жаркий месяц в Крыму, когда возрастает не только температура воздуха, но и заметно прибавляется численность жителей из-за активного прибытия отдыхающих, – заявил в соцсетях глава Феодосии Сергей Бовтуненко. – В этот период идет большая нагрузка на электро- и водоснабжающие сети.

Сейчас фиксируется рекордный разбор воды из наших водохранилищ. «Вода Крыма» старается обеспечить всех потребителей и поднимает давление подачи воды, из-за чего наши старые водопроводные сети не выдерживают – в городе наблюдаются аварии как на локальных сетях в частном секторе, так и на центральном водоводе. Так, вчера без воды остался центр города. Также без аварий не обходится и в электроснабжении – массовое включение кондиционеров заметно увеличивает нагрузку. Аварийные бригады водоканала и электриков работают на сетях вне зависимости от выходных дней.

Обращаюсь к жителям и гостям Феодосийского округа бережливо относиться к энергоресурсам – не лейте попусту воду, проверьте целостность всех запорных кранов. В противном случае это может привести к водному дефициту и введению ограничений – перерывов в водоснабжении. Также бережно давайте относиться к электросетям, снижая нагрузку на них перерывами в работе электроприборов».

Комментируя обращение главы города в соцсетях, крымчане отмечают: обычно самое жаркое время на полуострове – середина августа. Так что все проблемы еще впереди.

Феодосия, Олег Яковенко

Феодосия. Другие новости 19.07.21

В Севастополе автомобиль сотрудника прокуратуры «раздели» прямо под окнами ведомства. / Борьба за пост крымского министра: непонятный человек появится неожиданно. / Крым и Севастополь находятся в числе отстающих по темпам антиковидной вакцинации в ЮФО. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»