Китайцы одержали в Крыму тактическую победу: апелляция оставила в силе решение о взыскании с китайской Haihua только 18% неустойки по строительству взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в Севастополе оставил без изменения решение нижестоящей инстанции по иску АО «Международный аэропорт «Симферополь» (МАС) к ООО «Петро-Хэхуа», являющейся частью китайской Haihua Industry Group).

Напомним, компания «Петро-Хэхуа» в сентябре 2019 года обратилась в суд с иском, в котором требуя признать недействительным ряд условий договора, заключенного с МАС в 2016 году, и подписать допсоглашение, продлевающее сроки выполнения работ в аэропорту жо конца 2020 года.

В ответ МАС предъявил «Петро-Хэхуа» два иска: один на 1,774 млрд рублей, другой – на 124,8 млн рублей).

Предположительно, конфликт разгорелся из-за взлетно-посадочной полосы (ВПП-1), которая долго время не эксплуатировалась из-за недостаточной длины и прочности. Ее реконструкция началась в августе 2018 года. Подрядчик работ не раскрывался, но «Интерфакса», ссылаясь на свои источники, утверждает, что работы ведет именно «Петро-Хэхуа».

Проект предусматривает удлинение полосы на 18,5% (с 2,7 км до 3,2 км) и перевод ее в одну из высших категорий (ICAO-IIIA), что позволит принимать дальнемагистральные самолеты типа Boeing-747 и А330.

Пока приходится обходиться ВПП, построенной в 1982 году для посадки космических кораблей «Буран». По классификации ICAO, полоса имеет низшую категорию. После ввода в эксплуатацию ВПП-1, эта полоса должна стать резервной.

В 2020 году «Петро-Хэхуа» от своего иска к МАС отказалось. А суд, рассмотрев одну из претензий аэропорта, постановил взыскать с китайской компании чуть более 18% заявленной неустойки: 23 млн рублей вместо требуемых 124,8 млн).

Апелляционная инстанция это решение поддержала: «Решение Арбитражного суда республики Крым оставить без изменения, апелляционную жалобу акционерного общества «Международный аэропорт «Симферополь» – без удовлетворения», – гласит вердикт.

Решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Центрального округа (Калуга) до середины сентября.

По иску МАС на сумму 1 млрд 774 млн рублей решение пока не вынесено – проводится экспертиза.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 19.07.21

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