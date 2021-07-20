В синагогах Крыма меняют правила посещения – пускают не всех

Синагоги Крыма меняют правила посещения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в синагогу Севастополя отныне пускают только после предъявления сертификата об антиковидной вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее, чем за три дня до визита в молельный дом.

По словам главного раввина города Биньямина Вольфа, такие требования пришлось ввести ради того, чтобы синагогу не закрыли, как это было в прошлом году во время первой волны коронавируса.

В Симферополе ограничения для тех, кто не привился и не болел, вводить не собираются. Однако попасть в молельный дом можно только по предварительной записи. Глава местной еврейской общины Аркадий Цырульников утверждает, что таким образом синагогу наполняют максимум на 50% от возможной вместимости.

Севастополь – Симферополь, Лиана Макоба

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