В Крыму в массовом ДТП погибли 5 человек

В Крыму в массовом ДТП погибли 5 человек, еще несколько получили ранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вечером 19 июля на трассе Ялта – Севастополь. КамАЗ, двигавшийся на большой скорости со стороны Ялты, внезапно выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилями Mercedes и Daewoo, зацепил и потащил с собой Renault, метров через 700 ударил Hyundai и Nissan, после чего снес ограждение дороги и улетел с трассы в кювет.

Погибли 39-летний водитель грузовика и все находившиеся в Renault: водитель, его жена и их дети 18 и 15 лет.

Ранения получили 3 человека, ехавшие в Hyundai – они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 20.07.21

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