В Крыму от ковида за сутки умерли 9 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 402 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 больной приехал из-за границы. От инфекции умерли 9 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 55 тысяч 570 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 661 крымчанин.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.07.21

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