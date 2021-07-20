В Крым возвращаются ливни

В Крым возвращаются грозы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымские управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением активного холодного фронта 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди (местами очень сильные), грозы, крупный град.

Северо-западный ветер усилится до 20-25 метров в секунду.

При этом 20 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

В западных, центральных и южных районах Крыма, а также в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 20.07.21

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