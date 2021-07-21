Популярный крымский курорт бьет все рекорды по распространению коронавируса

В Крыму сохраняется негативная динамика развития эпидемии коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю с 14 по 20 июля зарегистрировано 2 тысячи 767 новых случаев, что на 11% больше предыдущей семидневки. Одновременно растет заболеваемость ОРВИ: эпидпорог в целом по республике превышен на 31%, а в Симферополе – на 70%.

Темпы прироста коронавируса выросли с 0,71 до 0,75, а среднесуточный показатель заболеваемости увеличился с 12 на 100 тысяч населения до 20.

Самая сложная ситуация отмечается в Судаке и Феодосии, где темы прироста составляют соответственно 2,58 и 1,2. Показатель среднесуточной заболеваемости в Судаке в 4 раза превышает среднероссийский.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.07.21

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