Ковид в Крыму: Роспотребнадзор требует немедленно вызывать врачей, минздрав просит потерпеть

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 8 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю от инфекции скончались 54 человека, каждый третий относился к возрастной категории от 30 до 60 лет. 82% умерших обратились за медицинской помощью позже второго дня заболевания.

«Одной из особенностей индийского штамма, доминирующего в Крыму, является стремительное развитие, время может быть упущено, – подчеркнула глава управления Роспотребнадзора по РК Наталья Пеньковская. – При первых симптомах необходимо сразу же вызывать врача на дом и начинать адекватное лечение».

Однако настойчивые рекомендации санитарных врачей зачастую невозможно выполнить из-за позиции медицинских учреждений. Крымчане жалуются, что врача из поликлиники приходится ждать несколько дней, а жителей симферопольской Каменки вообще отказались обслуживать на дому.

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко, вместо того, чтобы отладить систему амбулаторной помощи, жалуется на рост нагрузки на «скорую помощь» и просит крымчан «проявить понимание».

При этом, по словам министра, укомплектованность медучреждений Крыма терапевтами на сегодняшний день составляет 56%, а врачами скорой помощи – 50%. То есть ходить и ездить на вызовы просто некому.

В таких условиях начать вовремя адекватное лечение представляется весьма проблематичным.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.07.21

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