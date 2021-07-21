В Крыму не могут справиться с дефицитом врачей

Дефицит врачей в Крыму составляет 26%. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в республике работают 6 тысяч 750 врачей. Обеспеченность составляет 35,1 на 10 тысяч населения при среднероссийском уровне 37,2 и плановом показателе для РК 38,8.
Наибольший дефицит отмечается в Евпаторийской городской больнице, ЦГБ Армянска, Феодосийском медицинском центре, Джанкойской ЦРБ.
По-прежнему отмечаются проблемы с узкими специалистами. Так, укомплектованность анестезиологами-реаниматологами составляет всего 49%, инфекционистами – 42%, пульмонологами – 59%, онкологами – 60%, врачами скорой помощи – 50%.
Не хватает в Крыму и среднего медицинского персонала: с 2019 года обеспеченность медсестрами и фельдшерами снизилась с 86% до 80%.
В целом, на сегодняшний день в РК не хватает около 2,5 тысяч врачей и 4 тысяч среднего медперсонала.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 21.07.21
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