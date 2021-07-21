«Мы предъявим мерзавцам обвинение…» В Крыму нашли виновных в разрушении системы здравоохранения

Крымским предпринимателям пригрозили закрытием туристического сезона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе в 11 муниципалитетах республики проверили соблюдение ограничений, введенных в связи со распространением коронавирусной инфекции. Нарушений не обнаружили только в Бахчисарае. Чего не скажешь об одноименном районе: только в 2 селах – Песчаное и Угловое были обнаружены 12 кафе и баров, работавших ночью. Владелец одного из них – кафе «Зоо» неоднократно попадал в поле зрения проверяющих, но игнорирует все предписания.

Настоящим шоком для проверяющих стала Ялта: там запреты нарушают в каждом втором объекте. А на набережной – почти все. Отметим, что Ялта лидирует в Крыму по числу больных, госпитализированных с коронавирусом, но местных предпринимателей это не волнует. Более того, многие из тех, кто постоянно нарушают ограничения, на голубом глазу заявляют властям, что выполнили все требования и просят разрешить им работать в полном объеме и даже заявляются на предоставление льгот и помощи.

Свою лепту в ночной шабаш вносят и магазины: они начали торговать алкоголем после 23 часов, что в республике запрещено. Чтобы не «засветиться», в неурочный час чеки не пробивают, записывая весь проданный товар в тетрадь, а после 10 утра провдят эти продажи через кассу.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал всех нарушителей мерзавцами и поручил особо злостных закрывать на 90 дней. «Мы предъявим им обвинение в разрушении системы здравоохранения», -заявил он и пригрозил: если ситуация с коронавирусом в Крыму перевалит через катастрофическую отметку, турсезон будет закрыт.

Напомним, заболеваемость ковидом в республике стремительно растет. Особенно сложная ситуация складывается в курортных городах и Симферополе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.07.21

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