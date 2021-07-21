Как в Париже: в Севастополе канализацию сливают во двор многоэтажных домов (ВИДЕО)

В Севастополе владелец частного дома сливает канализацию прямо на улицу и во дворы многоэтажных домов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители улицы Руднева неоднократно жаловались на то, что в их дворах разлилось «море». Огромная лужа практически никогда не пересыхает и дурно пахнет. Из-за нее в подъездах окрестных домах отмечается повышенная влажность, начала заводиться плесень.

Обращения в правительство города результатов не дали. Местные жители решили сами разобраться в ситуации и неожиданно выяснили, что источником зловонной лужи является частное подворье, хозяин которого не утруждает себя подключением к городской системе канализования или вызовом ассенизаторов, а просто сливает нечистоты прямо на дорогу.

«Кто вообще выдал разрешение на строительство этого курятника возле многоквартирных домов?», – интересуется telegram-канал «Локалка», отмечая: «Кстати, рядом дом сотрудников ФСБ».

Севастополь, Олег Яковенко

Севастополь. Другие новости 21.07.21

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