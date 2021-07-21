В Крыму рейсовый автобус столкнулся с легковушкой, есть погибший

В Ялте рейсовый автобус столкнулся с легковушкой.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, ДТП произошло сегодня около 9:50 на автодороге Ялта – Севастополь.

Автомобиля «ВАЗ – 2104» столкнулся с рейсовым автобусом Merсedes, остановившемся на остановке общественного транспорта. Один из пассажиров ВАЗа погиб на месте. Водитель и второй пассажир госпитализированы.

В автобусе находились 47 человек, никто из них не пострадал.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 21.07.21

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