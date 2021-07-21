Крыму и Севастополю выделили дополнительные средства на лечение ковидных больных

Правительство России выделило более 800 млн рублей на оказание страховой медицинской помощи жителям Крыма и Севастополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно документу, размещенному на официальном портале федерального кабмина, на дополнительное обеспечение медицинской помощью, в том числе заболевшим и людям с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), Крым получит 542 млн 652 тыс рублей, Севастополь – 275 млн 443 тыс рублей.

Необходимые соглашения минздрав должен заключить с регионами в течение 30 дней, проконтролировать использование средств и доложить в правительство необходимо не позднее 1 марта 2022 года.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.07.21

США объявили Россию «агрессором» в Донбассе и отказались от участия в «нормандском формате». / Подконтрольная Киеву часть Донбасса ждёт освобождения – Пушилин. / На Украине обвиняют США в предательстве и произволе. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»