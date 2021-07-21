Крыму выделят дополнительные средства на обеспечение надежного водоснабжения

Крым получит более 222 миллионов рублей на обеспечение надежного водоснабжения. Поручение выделить названную сумму дано Минэкономразвития РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги должны быть выделены до конца текущего года и направлены на строительство водоводов и обвязку скважин питьевой воды, разведанных за последние месяцы.

Эти мероприятия должны обеспечить не менее 10 тысяч кубометров воды в сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.07.21

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