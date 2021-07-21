В Севастополе установлен рекорд энергопотребления

Уровень потребления электроэнергии в Севастополе достиг 264 МВт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние годы город летом ставит рекорды энергопотребления. Так, в 2019 году этот показатель составил 216 МВт, а в 2020 – 233 МВт. Правда, оба предыдущих максимума были отмечены в августе – этот месяц считается на полуострове самым жарким.

«Аномальная жара, господствующая на территории Крыма и Севастополя уже на протяжении нескольких недель, заставила жителей прибегнуть к повсеместной установке и использованию кондиционеров и вентиляторов», – цитирует «Новый Севастополь» директора ООО «Севэнергосбыт» Руслана Борягина.

Учитывая, что еще только середина июля, можно предположить, что установленный рекорд будет побит уже в текущем году.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 21.07.21

Крыму и Севастополю выделили дополнительные средства на лечение ковидных больных. / США объявили Россию «агрессором» в Донбассе и отказались от участия в «нормандском формате». / Подконтрольная Киеву часть Донбасса ждёт освобождения – Пушилин. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»