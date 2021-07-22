В Крыму выявлено несколько тысяч нелегальных гостевых домов

В Крыму выявлено более 9 тысяч малых объектов размещения, до сих пор работавших нелегально. Ведется работа по установлению их владельцев и переводу в правовое поле.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только в Евпатории за последнее время определены собственники 610 гостевых домов, не зарегистрированных официально. Их данные переданы в ФНС по Республике Крым.

Сейчас работая по выявлению «серых» отелей и гостиниц ведется в Ялте и Алуште.

В минкурортов заявляют, что легализация малых объектов размещения позволит ввести в законный оборот минимум 70 тысяч номеров, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней в первый год составят не менее 600 млн рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

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