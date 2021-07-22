Число заболевших ковидом в Крыму превысило 52 тысячи

В Крыму за сутки зарегистрирован 391 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 286 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 1 больной приехал из-за границы. От инфекции умерли человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 52 тысячи 365 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 677 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.07.21

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