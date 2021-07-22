Очередь на выход: отставка главы Керчи будет в Крыму не последней

Отставка главы Керчи Сергея Бороздина не вызвала удивления в политических кругах Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром глава РК Сергей Аксенов сообщил, что после беседы с ним Бороздин написал заявление на увольнение по собственному желанию.

По словам источника агентства в правительстве РК, это решение назрело давно: глава Керчи не мог похвастаться эффективной работой и, по данным социсследований, был одним из самых непопулярных градоначальников.

«Если бы Бороздин не заболел коронавирусом, и не перенес бы болезнь тяжело, его убрали бы раньше, – сообщают инсайдеры. – Так что такое решение накануне выборов – это шаг для увеличения электоральной поддержки «Единой России» среди керчан накануне думских выборов».

Напомним, что сейчас в Керчи находится премьер крымского правительства Юрий Гоцанюк, перед которым поставлена задача определить исполняющего обязанности главы города. Задача непростая, так как реальных и подготовленных для этой роли кандидатур в городе нет.

При этом источники «Нового Дня» утверждают, что на Бороздине череда предвыборных отставок не закончится. Следующим может стать глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. Есть у республиканских властей серьезные претензии и к главе Симферополя Валентину Демидову, к главе Симферопольского района Дионису Алексанов, к главе администрации Судака Игорю Степикову.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 22.07.21

МИД о подаче Россией жалобы в ЕСПЧ против Украины: «Киев не оставил другого выбора». / Россия подала первую в истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ. / Число заболевших ковидом в Крыму превысило 52 тысячи. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»