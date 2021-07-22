Штраф или перегрев: крымчане отказываются носить маски в автобусах, когда в салоне +40 °С (ФОТО)

В разгар аномальной жары крымские власти решили устроить «охоту на ведьм» и штрафовать крымчан за отсутствие масок в автобусах и троллейбусах, в салонах которых температура воздуха приближается к 40 °С выше нуля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики Сергей Аксенов внезапно обнаружил, что маски в общественном транспорте носят не более 10% пассажиров и инициировал контрольные рейды, которые местные жители сразу же назвали «облавами».

Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей. «Сейчас на всех маршрутах общественного транспорта проходят спецрейды межведомственных контрольных групп министерства транспорта РК, сотрудников полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора, а также администраций», – рассказали в Совмине.

При этом штрафные санкции грозят не только пассажирам, но и водителям, которые это допустят.

«Показательная порка» совпала с установлением новых температурных рекордов в Крыму. По информации регионального Гидрометцентра, 19 и 20 июля стали не только самыми жаркими днями текущего лета, но и превысили абсолютные максимумы с начала метеонаблюдений, достигнув значений 36,6 ° С и 36,8 ° С. Рекордные значения фиксируют и пассажиры крымских автобусов и троллейбусов. В некоторые из них температура достигает отметки +40 ° С. Люди охотно делятся наблюдениями в соцсетях и интересуются, «как дышать при такой температуре?», особенно в переполненных автобусах.

«132 автобус сейчас. Люди в мыле едут: кто на Ласточкино гнездо посмотреть, кто в Ливадийский дворец, кто то в Ялту.... Сезон, жара. Скажите, сколько ЕЩЕ вы будете искать водителей на этот маршрут . Когда будут обещаные НОВЫЕ АВТОБУСЫ. С глонасс и кондиционером???

Корреспондент РИА «Новый День» решила проверить информацию, и 20 июля прокатилась по популярному «пляжному» направлению Симферополь – Новофёдоровка. Был выбран самый ранний рейс на 6:50.

Пассажирам предложили широко известный «Эталон» (перевозчик ИП Кочкоров Э.Я.), в котором кондиционер не предусмотрен в принципе. Все места желающие попасть на море раскупили. Водитель попросил надеть маски. При этом на протяжении всего пути он подбирал «безмасочных» пассажиров, в итоге забив салон до отказа. На обратном пути, уже из города Саки, господин Кочкоров Э.Я. предложил пассажирам автобус марки ПАЗ (тоже без системы кондиционирования).

Перед выездом в рейс контролер автостанции Саки попросил всех надеть маски. На указание безосновательности его требований ввиду нарушения температурного режима в салоне, мужчина заявил, что ему «все равно», все вопросы к перевозчику, а без масок он в рейс никого не отправит, «времени у него много». В салоне ПАЗа температура воздуха составила 36,7 °С.

В салоне городского симферопольского троллейбуса двумя часами позже было еще жарче – ровно 37 °С.

Вопросы в адрес ГУП «Крымтроллейбус» звучат постоянно.

«Человечность в дефиците. Проехала на днях в тралике, было ужасно душно, подошла к водителю(лет 25 на вид), он открыл дверь(правда, сначала делал вид, что меня не видит), и я ощутила прохладный воздух из его кабины, спрашиваю, почему у него включён кондёр, а в салоне нет, на что он ответил, что в салоне поломан, а ленивые пассажиры могли бы все окна открыть, если им душно», – описала свою историю в Фейсбук жительница Симферополя Елена.

В «Крымтроллейбусе» прокомментировали данную ситуацию следующим образом: «Кондиционеры салона установлены заводами изготовителями на 97 троллейбусах из 247.

Троллейбусы, которые предназначены для междугороднего и пригородного сообщения, все укомплектованы кондиционерами. Поломки стараемся оперативно устранять. В данном троллейбусе кондиционер салона не предусмотрен заводом изготовителем, присутствует только кондиционер кабины водителя. Так что водитель ответил не совсем верно».

Таким образом, во всех случая напрямую нарушается распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 N НА-19-р (ред. от 10.03.2021) «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом». Согласно этому документу в любую погоду, даже в самую жестокую жару, температура воздуха в салоне автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток не должна подниматься выше 25 ° С.

Крымчане возмущены и обижены, что их считают людьми «второго сорта», ведь на переполненных крымских пляжах, в ночных клубах и заведениях «для туристов» «местные» законы не действуют.

«Как штрафы, так впереди планеты всей, и водителям, и пассажирам, а элементарно транспорт с кондиционерами организовать и только потом с людей штрафы спрашивать, так это проблема».

«О каком режиме масочном идет речь, смотрите, что творится на пляжах. Пора снимать эти маски, которые показательные, где дистанция? Только штрафы дают тем, кто пашет и моря не видит».

Манкируют масочным режимом и крымские чиновники. Очень не любит носить «защиту» местный министр туризма Вадим Волченко. И даже депутаты Госдумы от Крыма. На предвыборном баннере Константина Бахарева, размещенном в окрестностях Гагаринского парка в Симферополе, счастливый кандидат радостно улыбается (без маски) ветерану (в маске). Но ему, депутату, видимо, можно. Он же не ездит в общественном транспорте Крыма.

Симферополь, Галия Шакирова

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