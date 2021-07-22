В Крыму суд встал на сторону мошенников, а судебные приставы грубо нарушили законодательство России

Жительницу Симферополя выгнали из единственного жилья из-за займа, взятого при Украине.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2013 году обитательница крымской столицы решила взять займ, чтобы оплатить операции мужу. Она обратилась в один из кредитных союзов. Гасила долг точно по расписанию. Но в 2016 году владельца фирмы-кредитора убили, а все документы об оплате, хранившиеся в компании исчезли. К тому моменту женщине осталось выплатить 120 тысяч, но наследники кредитора потребовали вернуть всю сумму займа с процентами, ссылаясь на то, что женщина не может подтвердить факт оплаты.

Тут же выяснилось, что трехкомнатная квартира женщины в одном из престижных районов Симферополя перепродана третьим лицам.

Через некоторое время умер муж крымчанки, а наследники кредитора подали на нее в суд. О рассмотрении иска женщину не уведомили, дело суд рассмотрел без нее и принял решение в пользу истца. О вердикте ответчице тоже не сообщили. О нем крымчанка узнала от судебных приставов, которые явились к ней в квартиру, сменили замки и выставили женщину на улицу, не дав забрать ни вещи, ни документы. Соседи видели, как все неизвестные люди вынесли из квартиры все вещи и куда-то увезли.

Женщина обратилась к юристам, и пока адвокаты пытаются решить ее проблему, крымчанка живет у них в офисе.

Как выяснилось, в своей беде она не одинока.

«На протяжении 15 лет действовала банда, которая отбирала имущество у крымчан, – цитирует КП-Крым руководителя координационного совета правозащитного комитета «Дело Чести» Викторию Жуковскую. – Они забрали больше 500 квартир и огромное количество недвижимости на южном берегу. После систематизации всей информации у нас появился огромный список пострадавших с адресами. Мы начали добиваться возбуждения уголовного дела, потому что это однозначно мошенничество».

Сейчас женщина вместе с правозащитниками оспаривает решение суда, одновременно комитет «Дело чести» подал иск и против судебных приставов, выставивших крымчанку из квартиры, классифицируя их действия как халатность и превышение служебных полномочий. Дело в том, что в нашей стране человека нельзя оставить без единственного жилья. Взамен может быть предоставлена меньшая площадь на условиях социального найма.

На Украине это (выгнать на улицу) можно было сделать на раз. Но в российском правовом поле это сделать невозможно без предоставления резервного фонда жилья, либо какого-то социального фонда, – подчеркивают юристы. – Должна быть предоставлена отсрочка исполнения. Нельзя на улицу выкинуть, человек не собака. Это конституционное право».

Ситуацию взяла на контроль прокуратура.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 22.07.21

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