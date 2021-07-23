Режим ЧС в Ялте продлили до середины августа

Режим ЧС в Ялте продлили до 18 августа. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе продолжается ликвидация последствий наводнения 18 июня и работа по предупреждению их повторения. Ведется расчистка русел рек. С этой целью с сегодняшнего дня для движения транспорта закрыта одна полоса по улице Киевской в районе пешеходного перехода с площади Советской к магазину «Черноморец» – это необходимо для работы тяжелой техники.

Большие наосы грунта, требующие уборки, обнаружены у мостов.

До сих пор не высушены все подвалы, поэтому городские власти решили купить еще 5 мощных пушек, а также выделить 34 млн рублей на проектирование благоустройства дворов многоквартирных домов, пострадавших во время ЧС.

Есть проблемы и с детскими садами. Больше всего пострадали два дошкольных учреждения – №7 в Кореизе (сейчас работает в режиме кратковременного пребывания, так как до сих пор не решена проблема водоснабжения) и №27 в Ялте – его продолжают чистить от грязи, принесенной водой.

Городские власти, наконец, приняли решение о выплате из муниципального бюджета дополнительной компенсации людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в том числе и в результате ЧС. Обещают 10 тысяч рублей каждому пострадавшему, 50 тысяч рублей – частично потерявшим имущество и 150 тысяч рублей тем, кто полностью его утратил.

Механизмы получения этой дополнительной поддержки еще не озвучены.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 23.07.21

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