В Крыму военнослужащий Черноморского флота напал на таксистку

В Крыму военнослужащий – контрактник Черноморского флота напал на таксистку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина вместе со спутницей решил отправиться из Перевального в Нижнегорск. Вызвал такси, цена, озвученная женщиной-водителем – 3,5 тысячи рублей – его устроила.
В дороге контрактник с подругой развлекались пивком, а потом поссорились. Обидевшись на спутницу, мужчина полез с заднего сидения на переднее, снес ягодицами зеркало заднего вида и начал выяснять отношения с подружкой матом.
Когда таксистка напомнила, что пассажиры выплатили не всю оговоренную сумму, досталось и ей: пьяный пассажир начал орать, что денег не отдаст. А когда водитель потребовала, чтобы он покинул машину, обрушил на нее поток ненормативной лексики, а потом и вовсе полез с кулаками.
Таксистка вызвала на подмогу полицию, мужа и коллег.
Последние «побеседовали с буйным, в полиции были более лояльны – на заявление женщины пришла отказная», – пишет telegram-канал «Mash на волне».
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 23.07.21
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