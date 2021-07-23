Заболеваемость коронавирусом в Севастополе за неделю выросла на 10 процентов

В Севастополе за сутки выявляено 149 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за неделю заболеваемость в городе выросла на 10%. Суточный темп прироста составляет 0,77, коэффициент распространения – 1,11.

Из развернутых для коронавирусных больных 926 коек занято 782, или более 84%. С ковидом и ОРВИ госпитализирован 101 ребенок, зимой такой ситуации не было.

В связи с неблагополучной эпидситуацией, правительство города отменило военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ – состоится только парад кораблей в Севастопольской бухте.

Кроме того, принято решение приостановить диспансеризацию.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 23.07.21

В Крыму военнослужащий Черноморского флота напал на таксистку. / В Крыму зарегистрировано 386 новых случаев коронавируса. / Режим ЧС в Ялте продлили до середины августа. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»